Whatsapp, vicina l'integrazione con Facebook: si parte da Messenger Rooms

Si avvicina ulteriormente l'integrazione tra Whatsapp e Facebook. I ragazzi di WABetaInfo, nella beta Android della versione 2.20.139 di Whatsapp hanno trovato uno switch che permetterà di avviare una conversazione su Messenger Rooms direttamente dall'applicazione di messaggistica istantanea.

La funzione non è ancora attiva, il che vuol dire che non sarà possibile accedervi, ma non è escluso che il lancio possa avvenire nel giro di poche settimane, soprattutto alla luce della popolarità di cui stanno godendo le videochiamate a causa della pandemia di Coronavirus.

Secondo quanto riferito, inizialmente la novità sarà essere disponibile solo in alcuni paesi (non ancora specificati) e permetterà di creare una "Stanza" a cui chiunque potrà accedere. L'opzione sarà accessibile dalla schermata condividi, ma anche nella scheda chiamate e quando si prova ad effettuare una telefonata ad uno dei contatti. Una volta impostato tutto, Whatsapp chiederà di aprire Messenger Rooms ed il gioco sarà fatto. Ricordiamo che Messenger Rooms non richiede l'iscrizione a Facebook.

Negli screenshot viene sottolineato che le chiamate avviate attraverso questo sistema saranno protette dalla crittografia end-to-end.

Messenger Rooms è stato annunciato la scorsa settimana e rappresenta la risposta della società di Menlo Park a Zoom. Il colosso di Zuckerberg sta puntando molto su questo comparto, ed ha anche espanso il limite massimo di partecipanti alle videochiamate di Whatsapp, portandolo da 4 ad 8.