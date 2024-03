WhatsApp, finalmente niente più video sgranati: arriva una grande novità

È un periodo di nuove funzioni per WhatsApp. L'applicazione di messaggistica istantanea ha infatti introdotto un'opzione che potrebbe finalmente rendere i video sgranati un lontano ricordo.

I più attenti tra di voi si ricorderanno dell'introduzione della funzione per inviare le foto in HD tramite WhatsApp, avvenuta negli ultimi mesi del 2023. Ebbene, un'opportunità simile riguarda i video, considerando che anche questi si possono condividere in alta risoluzione, abilitando un toggle.

È l'immancabile portale WaBetaInfo a segnalare la comparsa di una novità importante in questo senso nella versione beta 2.24.7.17 dell'app WhatsApp per Android. Gli utenti che hanno deciso di aderire al programma beta e che rientrano nella fase di rollout possono dunque ora scegliere, direttamente dalle impostazioni dell'applicazione, se inviare video e foto nelle chat in qualità "Standard" oppure in qualità "HD".



Certo, la possibilità inviare video in HD su WhatsApp non è una novità assoluta, ma adesso c'è un'opzione per stabilire la qualità di default dei media, cosa molto utile per chi vuole mettere una volta per tutte da parte le "condivisioni sgranate". Insomma, WhatsApp si sta aggiornando per semplificare sempre di più l'esperienza utente.

Se vi interessa approfondire le più recenti questioni relative all'applicazione di messaggistica istantanea, dare un'occhiata al nostro approfondimento sull'arrivo dell'intelligenza artificiale su WhatsApp potrebbe fare al caso vostro.

