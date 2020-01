Whatsapp ed il virus di Capodanno: cosa sappiamo e come difendersi

In molti l'hanno bollata come una classica bufala di inizio anno, ma non è così e nonostante Capodanno sia passato, il virus di Whatsapp continua ad essere attivo. Come osservato da vari siti di fact-checking e dalla stampa specializzata, infatti, sono tanti gli utenti che hanno ricevuto il fatidico messaggino.

Il virus si presenta infatti come il più classico SMS di auguri, con tanto di personalizzazione del nome del mittente. Il tutto condito da un link attraverso cui, si legge, si potrà accedere ad una pagina per ricambiare il messaggio.

Cliccando sull'indirizzo infatti viene effettuato il download di un malware che infetta lo smartphone da più fronti. In molti hanno lamentato la presenza di annunci pubblicitari, ma anche l'apertura di pagine non desiderate ed il redirect a siti che, teoricamente, potrebbero portare al download di altri malware.

Il rischio maggiore è quindi che i dati vengano sottratti dallo smartphone, ecco perchè il consiglio è di non cliccare su nessun link sospetto. Quelli che portano al download del virus contengono "Touch-here.site" e "My-love.co": se li vedete in qualche messaggio, cancellateli.

Se invece il vostro telefono è stato infettato, l'unico modo per risolvere è effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica.

Ricordiamo che da ieri Whatsapp non funziona più su milioni di smartphone a causa dell'interruzione del supporto.