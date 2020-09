Whatsapp Web si aggiorna con il tema scuro: come attivarlo

Importante aggiornamento per Whatsapp Web. La versione per PC e Mac della popolare applicazione di messaggistica istantanea infatti è pronta ad abbracciare il tema scuro che da quasi un anno ha debuttato su mobile, per la contentezza degli utenti che l'avevano a lungo chiesto.

Aggiornando l'app per PC attraverso gli store di Windows o Mac, infatti, si potrà attivare il tema scuro, che è particolarmente utile soprattutto nelle ore notturne in quanto riposante per gli occhi. L'attivazione è molto semplice ma dovrà essere fatta a mano dal momento che, a differenza di quanto avviene sulle controparti iOS ed Android, non è legata a quello di sistema. Ciò vuol dire che anche se sul vostro computer è abilitato il tema scuro, Whatsapp Web continuerà a mostrare quello chiaro.

Come attivare il tema scuro di Whatsapp Web

Per attivarlo è necessario avere almeno la versione 2.2031.5 di Whatsapp Web. Dopo aver controllato ciò, basta seguire i seguenti passaggi:

Dalla freccia in alto a destra selezionare "Impostazioni";

Nel nuovo pannello cliccare su "Tema";

Cliccare su "scuro".

A questo punto basta confermare con il tasto "Ok" ed il gioco è fatto. La stessa procedura ovviamente può anche essere utilizzata per tornare ai colori più freddi. Questa dovrebbe essere l'unica novità di rilievo dell'aggiornamento.

Parallelamente, Whatsapp sta lavorando anche alla nuova funzione per Android che ridurrà l'ingombro della memoria sui telefoni.