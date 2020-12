Whatsapp Web: in arrivo chiamate e videochiamate, ecco come funzionano

Importante novità in arrivo per gli utenti Whatsapp Web. Come indicato dai colleghi di WABetaInfo, la piattaforma di messaggistica istantanea, nella versione Web e Desktop, si sta preparando per abbracciare chiamate e videochiamate.

Nell'ultima versione beta, messa a disposizione a coloro che sono iscritti al programma, infatti, il team di Whatsapp ha introdotto le due icone con la telecamera ed il ricevitore telefonico nella parte superiore della chat. Cliccandole, ovviamente, si può avviare una chiamata o una videochiamata direttamente con il proprio interlocutore.

Le due icone sono corredate dall'indicazione "beta", che conferma come le funzioni siano ancora in fase di sviluppo e potrebbero verificarsi problemi.

Nel post sul blog di WABetaInfo si vede anche il popup che apparirà su desktop nel momento in cui si riceverà una chiamata o una videochiamata: su di esso saranno presenti due pulsanti (uno verde per rifiutarla ed uno rosso per accettarla), mentre durante la call ne sarà mostrato un altro in cui saranno presenti tutte le informazioni del caso sulla durata, ma darà anche la possibilità di attivare la videocamera, disattivare l'audio o riagganciare.

Allo stato attuale non sono presenti indicazioni in merito al possibile lancio ufficiale. Al momento però la feature sembra essere in fase di test solo con un ristretto gruppo di utenti.