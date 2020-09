WhatsApp Web conferma: la sincronizzazione tra Android e iOS sta arrivando

La sincronizzazione delle chat tra Android e iOS è una delle novità più interessanti in arrivo su WhatsApp: in cantiere da inizio agosto, questa feature che permetterà agli utenti di utilizzare un singolo account su più dispositivi si è mostrata nell’ultima versione di WhatsApp Web 2.2037.6, dove sta per arrivare una nuova schermata di caricamento.

Ma andiamo con calma, partendo dalle piccole novità in arrivo: nell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Web rilasciato al pubblico gli sviluppatori hanno già pensato di implementare le icone e i bottoni per chiamate e videochiamate, feature molto attese dagli utenti ma ancora in fase di sviluppo e dunque non disponibili. Inoltre, stanno per arrivare nuove icone per Contatti, Foto, Documenti e Video quando si preme l’icona della graffetta per allegare file al messaggio. Un aggiornamento simile è giunto a fine agosto anche su WhatsApp per Android.

Arrivando alla vera notizia, su WhatsApp Web sarebbe apparso una schermata di caricamento inedita che avvisa l’utente del fatto che download dei messaggi recenti dal dispositivo mobile al proprio computer, desktop o laptop che sia, saranno protetti dalla crittografia end-to-end. Questo, secondo i colleghi di WABetaInfo, sarebbe già un primo passo che indica progressi nell’implementazione della tanto attesa sincronizzazione delle chat.

In attesa del suo lancio ufficiale, non ci resta che rimanere aggiornati sulle versioni beta del servizio di messaggistica che, come abbiamo visto pochi giorni fa nel caso della build 2.20.200.3 per Android, porta sempre novità interessanti.