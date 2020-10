WhatsApp Web, rilasciata nuova beta: in arrivo catalogo per i commercianti

Nuovo giorno, nuova beta in arrivo per il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, WhatsApp. Questa volta è la versione web numero 2.2039.9 a ricevere le novità del momento come il pannello scoperto recentemente per silenziare le notifiche delle chat per sempre. Ma andiamo a vederle una per una.

Partendo dal suddetto pannello, questa feature era già stata vista pochi giorni fa da WABetaInfo nella beta per Android: assieme alle classiche “8 ore” e “1 settimana”, ora ci sarà la variante “per sempre” anziché “1 anno”. Selezionando una di queste opzioni, l’unico modo per ricevere le notifiche sarà tramite tag del proprio numero/username da parte degli amici. Questa funzionalità è stata anche scoperta nella beta 2.20.110.23 per iOS, dunque WhatsApp Web è l’ultima componente del servizio di chat a riceverla.

Altra novità riguarda le nuove icone per gli allegati, visti nell’aggiornamento 2.2037.6 di WhatsApp Web e ora finalmente attivate ufficialmente dagli sviluppatori. Infine, per i commercianti che utilizzano l’app WhatsApp Business, finalmente è giunta la scorciatoia al Catalogo introdotta di recente anche su Android e iOS: tramite tale feature, infatti, si potranno mostrare e condividere facilmente i prodotti e servizi venduti dai piccoli negozi ai clienti, aggiungendo anche descrizione, codice prodotto, prezzo e altre informazioni, per un totale di massimo 500 slot.

Tutte queste novità saranno disponibili a breve per tutti gli utenti di WhatsApp Web. Nel mentre, nella versione beta per Android, sta arrivando anche una feature inedita per monitorare attentamente l’utilizzo della memoria da parte dell’applicazione.