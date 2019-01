Whatsapp Web si aggiorna: arriva la modalità Picture in Picture

Gli sviluppatori di Whatsapp continuano a lavorare per rendere l'applicazione quanto più appetibile possibile da parte degli utenti. La novità che giunge da oggi riguarda la versione desktop del servizio di messaggistica istantanea, Whatsapp Web.

A seguito di una serie di richieste giunte dagli utenti, Whatsapp Web finalmente guadagna la funzione Picture in Picture, che sarà particolarmente utile sui PC con schermi più piccoli come i laptop.

Con la versione 0.3.2041 è infatti disponibile la feature che consente di guardare un filmato di YouTube, Instagram o semplicemente un filmato ricevuto, anche chiudendo la conversazione e chattando con altre persone. Chiaramente ciò rende anche possibile guardare i filmati mentre si continua a parlare con il mittente.

A quanto pare la funzione Picture in Picture funziona sia per i video inviati in modo nativo che i link di YouTube, Instagram, Facebook e Streamable. Il lancio per tutti gli utenti sarebbe già in corso e dovrebbe terminare nelle prossime ore.

Whatsapp Web può essere scaricato direttamente dagli store dedicati dei vari sistemi operativi o in alternativa resta disponibile sul sito web.whatsapp.com, attraverso cui è possibile effettuare l'accoppiamento con lo smartphone utilizzando il codice QR generato dal sistema e completando la scansione tramite il pannello "Whatsapp Web" aggiunto da tempo nelle varie app.