Whatsapp Web si aggiorna: nuove emoji e badge per gli account business

Gli sviluppatori della versione web di Whatsapp hanno rilasciato un nuovo aggiornamento, che porta il numero di build a 0.2.7304 ed al contempo introduce anche due interessanti novità.

La prima, riguarda un nuovo set di emojicon, alcune delle quali le abbiamo viste all'opera su iOS 11.1, e consentono di scambiare tante nuove espressioni facciali con gli amici. Tuttavia, le nuove faccine a quanto pare saranno visibili, da mobile, solo su Windows Phone ed Android, dal momento che non sono compatibili sui dispositivi iOS.

Il secondo cambiamento è rappresentato dagli account aziendali verificati, per cui è più facile riconoscere le attività.

Whatsapp Web, infatti include tre livelli per gli account business:

Verificato include un badge verde nel profilo, e dimostra che un marchio possiede l'account;

include un badge verde nel profilo, e dimostra che un marchio possiede l'account; Confermato significa che l'account verificato corrisponde ad un numero di telefono aziendale, che rappresenta un marchio o un'attività. E' contrassegnato da una spunta grigia;

significa che l'account verificato corrisponde ad un numero di telefono aziendale, che rappresenta un marchio o un'attività. E' contrassegnato da una spunta grigia; Conto Commerciale, significa che l'account utilizza Whatsapp Business, ma non è stato nè verificato, tanto meno confermato dal team di Whatsapp. Include un distintivo con un punto interrogativo grigio nel profilo.

La nuova versione, al momento disponibile solo per Windows, può essere scaricata attraverso il sito web ufficiale dello sviluppatore. Non sappiamo quando arriverà l'aggiornamento anche per MacOS ed altre piattaforme concorrenti.