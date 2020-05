Whatsapp Web: ecco il trucco per abilitare la dark mode

Alcuni sviluppatori hanno trovato un interessante trucchetto in Whatsapp Web che consente di abilitare la dark mode anche su PC e Mac. E' infatti necessario semplicemente modificare una stringa di codice per veder colorare l'UI di nero.

Come abilitare la Dark Mode su Whatsapp Web

Apri Whatsapp Web su PC e Mac; Effettuare il login attraverso il QR Code; Fare click con il tasto destro sul bordo esterno dell'app e cliccare su "Ispezione" nel menù contestuale.

A questo punto bisognerà scorrere il codice sorgente che vi sarà mostrato, e trovare la rigain Elements. Per abilitare il tema scuro si dovrà modificare la stringa in questione in . Una volta fatto ciò, vi basterà premere il tasto invio ed il gioco sarà fatto.

Ovviamente si tratta di una soluzione temporanea, ma che dimostra come lo sviluppo del tema scuro per Whatsapp Web sia ormai completo.

Whatsapp sta al contempo lavorando parallelamente sulla possibilità di consentire videochiamate a 50 persone anche su desktop, sfruttando l'integrazione con Messenger Rooms, la nuova funzione disponibile in Italia da qualche settimana.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre sarebbe in arrivo il supporto multi-dispositivo per Whatsapp, che consentirà di utilizzare lo stesso account in contemporanea su più device. Alcuni riferimenti sono stati scovati nella beta 2.20.143 dell'app per Android.