Whatsapp su Windows 11: arriva sul Microsoft Store l'app Whatsapp Beta

Dopo essere trapelata online per errore nella giornata di ieri, l'applicazione Whatsapp Beta per Windows 11 è ufficialmente disponibile sul Microsoft Store in versione UWP-Based. Si tratta di una novità molto interessante per il sistema operativo di Microsoft, dal momento che attualmente Whatsapp non è tra le App Android disponibili su Windows 11.

Il lancio di Whatsapp in beta su Windows 11 permette agli utenti di non dover utilizzare la versione web-based del servizio di messaggistica istantanea, ed ha alcune interessanti feature che Whatsapp Web non garantisce. Infatti, le notifiche di Whatsapp per Windows 11 funzionano anche quando l'app è chiusa, esattamente come avviene su smartphone, mentre anche le funzioni di scrittura sono state ottimizzate per il sistema operativo di Redmond.

L'app è al momento in beta, quindi potrebbe essere instabile e sarà sottoposta a futuri aggiornamenti. La descrizione del programma sul Microsoft Store dice: "Ottieni Whatsapp Beta e sarai uno dei primi a provare le funzioni aggiornate e a condividere i tuoi feedback relativi alla nuova app. Come sempre, i tuoi messaggi e le tue chiamate continueranno a essere protetti con la crittografia end-to-end. Nessuno al di fuori della chat, nemmeno Whatsapp, può leggere i messaggi o ascoltare ciò che condividi. Whatsapp è un servizio gratuito di messaggistica e videochiamate utilizzato da più di due miliardi di persone in più di 180 Paesi in tutto il mondo. È semplice, affidabile e privato: usandolo potrai rimanere in contatto con amici e famigliari".

Infine, l'app supporta la funzione multi-device del servizio di messaggistica, che è stata introdotta su Whatsapp la scorsa settimana: in altre parole, potrete inviare e ricevere messaggi da Whatsapp per Windows 11 anche quando il vostro smartphone non è collegato a internet.