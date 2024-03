Whatsapp, dall'11 Aprile 2024 cambia tutto: scatta la rivoluzione per l'app

Nelle ultime ore Whatsapp ha iniziato a mostrare ad alcuni utenti, sia su iOS che Android, un avviso in merito ad alcune importanti novità che saranno implementate nell’applicazione a partire dal 11 Aprile 2024.

Come avvenuto con Apple con iOS 17.4, l’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a conformarsi al Digital Services Act ed al Digital Markets Act, con l’arrivo dell’interoperabilità. In particolare, con un aggiornamento che dovrebbe entrare in vigore tra poco più di due settimane, Meta dovrebbe iniziare ad accogliere anche le chat da parte di altre applicazioni.

Di fatti, Whatsapp spiega che con l’aggiornamento dei termini di servizio l’app fornirà “dettagli sui nuovi requisiti UE che consentono all’utente di inviare messaggi da WhatsApp ad app di terzi supportate”. Non è chiaro quali saranno però le applicazioni che supporteranno questa feature: si sono già sfilate Telegram e Signal ad esempio, ma non è escluso che riguardi anche player più piccoli, sebbene questi non abbiano l’obbligo di interoperabilità con Whatsapp.

Le novità però non finiranno qui perchè nei nuovi termini di servizio si legge che “se l’utente sceglie di utilizzare i Canali illustreremo in che modo si applicano le relative linee guida, come segnalare i contenuti e inviare un ricorso contro le decisioni e le modalità con cui vengono suggeriti i Canali“.

Nelle scorse settimane, su queste pagine abbiamo a più riprese parlato della possibilità di scambiare messaggi di altre app su Whatsapp.

