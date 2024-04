Whatsapp, dall'11 Aprile 2024 è rivoluzione: tutte le novità per l'app di Meta

L’11 Aprile sarà una data storica per Whatsapp in Europa. Tra sette giorni esatti, infatti, scatta la rivoluzione per l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta, che è destinata a cambiare pelle.

La parola d’ordine di queste modifiche è “interoperabilità”: dall’11 Aprile 2024 infatti il client più utilizzato al mondo aprirà le porte ai messaggi provenienti anche da applicazioni esterne. All’interno dell’app infatti, come previsto dal Digital Markets Act e Digital Services Act, potranno essere importate le chat provenienti da altre applicazioni come Telegram e Signal. Tutto ciò è stato stabilito dall’articolo 7 del DMA, il quale ha fissato alcuni requisiti in termini di interoprabilità e prevede la possibilità di scambiare messaggi, foto, messaggi vocali, video ed altri file tra applicazioni differenti. La roadmap prevede che ciò venga esteso anche alle chat di gruppo entro due anni ed entro quattro anni anche alle chiamate vocali e video.

Gli utenti potranno attivare o disattivare le chat di terze parti attraverso le impostazioni: facendo tap sull’apposito pannello, infatti, sarà possibile visualizzare l’elenco di applicazioni da cui poter accettare i messaggi.

Ciò però non sarà immediato in quanto Whatsapp, come fatto anche da Apple, ha stabilito una serie di regole che dovranno rispettare le applicazioni di terze parti per poter essere accettate all’interno di questo programma.

La seconda novità in arrivo in Whatsapp dall’11 Aprile riguarda l’età minima per l’iscrizione, che passa da 16 a 13 anni, al pari di quanto previsto negli USA da tempo.

