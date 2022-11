Whatsapp, dall'ultima beta iOS arriva un'importante novità per lo Stato

Importante novità in arrivo per gli aggiornamenti di Stato di Whatsapp. Dall’ultima beta iOS infatti emergono nuove conferme sulla possibilità che darà l’app di condividere note vocali negli aggiornamenti di Stato.

La notizia è stata riportata da WABetaInfo, secondo cui la funzione è stata scovata nell’ultima versione beta dell’app iOS. Come si può vedere nello screenshot presente in calce, gli utenti avranno la possibilità di allegare allo Stato una nota vocale di massimo 30 secondi attraverso un’icona integrata in basso a destra nell’interfaccia grafica, in maniera simile a quanto avviene per le chat tradizionali.

La feature è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando vedrà la luce. WABetaInfo non è riuscita ad ottenere ulteriori dettagli su come saranno visualizzati gli aggiornamenti di Stato con le note vocali allegate.

Non si tratta della prima volta che si parla di questa eventualità: già lo scorso mese di Luglio erano emerse alcune voci sulla possibilità di pubblicare note vocali nello Stato di Whatsapp, ma all’epoca si parlava solo della versione Android. Evidentemente però Meta vuole estendere questa nuova opzione anche alla controparte iOS. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.

Nel frattempo, da qualche giorno Whatsapp consente di cercare negozi direttamente tramite l’app, ma non a tutti.