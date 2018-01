Whirpool presenta al CES gli elettrodomestici che si controllano con l'Apple Watch

, nel corso del CES di Las Vegas in programma in questi giorni e che ha preso il via oggi, ha presentato che alcuni dei suoi elettrodomestici, tra cui lavatrici, asciugatrici e forni potranno essere controllate attraverso l' Apple Watch nel prossimo futuro.

Il famoso produttore di elettrodomestici, infatti, ha rivelato che rilascerà un'applicazione per l'Apple Watch nei primi mesi del 2018, che consentirà agli utenti di controllare a distanza e direttamente dal polso più di venti modelli tra forni, asciugatrici, forni e lavatrici rilasciati di recente.

Per quanto riguarda le lavatrici, gli utenti potranno controllare lo stato del lavaggio, ma anche iniziarne uno nuovo selezionando anche varie modalità a seconda dei capi d'abbigliamento (lavaggio normale, panni delicati, scuri, chiari). Gli utenti potranno anche regolare il ciclo attivo attraverso l'orologio.

Lo stesso varrà anche per le asciugatrici: anche per questo tipo di elettrodomestico, sarà possibile controllare lo stato e visualizzare il tempo rimanente.

Per quanto riguarda i forni, invece, sarà possibile regolare la temperatura interna, spegnerli, accenderli e programmarli.

Whirpool ha affermato, nel corso della conferenza tenuta alla fiera del Nevada, che prima d'ora nessuna compagnia e produttore di elettrodomestici aveva stilato un accordo con Apple per portare i comandi di forni, asciugatrici e lavatrici direttamente su watchOS, il sistema operativo su cui si basa Apple Watch.