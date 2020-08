Whisky, il cane super intelligente che conosce i nomi e le categorie dei suoi 100 giochi

I cani, oltre ad essere fedelissimi, sono anche creature molto intelligenti. Un cucciolo in Norvegia, infatti, conosce tutti i nomi dei suoi giocattoli e quelli delle diverse categorie dei giochi. Nessun addestramento: ha imparato tutto questo semplicemente uscendo con i suoi proprietari e giocando con loro.

Whisky è un border collie e tutti i suoi giocattoli hanno un nome. La maggior parte di questi sono semplicemente "corda colorata" o "piccolo frisbee", ma poiché il numero dei giochi è cresciuto in maniera esponenziale, la sua proprietaria ha dovuto dare ad alcuni giocattoli nomi di "persone", come Daisy o Wenger.

Whisky ha dimostrato nei test di conoscere i nomi di almeno 54 dei suoi 59 giocattoli. La scoperta è stata riportata da Claudia Fugazza, una ricercatrice sul comportamento animale dell'Università Loránd Eötvös. Questi "prodigi verbali" sono pochi e rari tra loro. "È davvero, davvero insolito, ed è davvero difficile insegnare i nomi degli oggetti ai cani", afferma Fugazza.

Attualmente il "record" è mantenuto da Chaser, un altro border collie che conosceva i nomi di oltre 1.000 oggetti e le parole per categorie. Tuttavia, il risultato di Whisky è ancora più sorprendente perché non ha subito il tipo di addestramento intensivo ricevuto da Chaser e da altri animali.

Nei test iniziali effettuati su Whisky, il cane ha recuperato con successo la maggior parte dei suoi giocattoli. Poi, la ricercatrice ha effettuato dei test su quattro nuovi giocattoli (sconosciuti al cane), dopo averglieli fatti conoscere. Uno dei proprietari chiedeva a Whisky di portare semplicemente "una palla" o "una corda".

La prova ha avuto successo circa il 50% delle volte in cui le è stata data la possibilità di giocare con i nuovi giocattoli prima del test. Una percentuale davvero ottima e non guidata dal caso, secondo Fugazza. Ciò significa che Whisky, oltre a raggruppare oggetti in categorie nella sua mente, conosce anche le parole per quelle categorie.

"Questo studio è un importante promemoria del fatto che gli animali spesso imparano da noi anche al di fuori delle sessioni di addestramento formale", afferma Monique Udell, studiosa del comportamento e la cognizione dei cani all'Oregon State University (non coinvolta nello studio).

Lo sapevate? I cani possono elaborare i numeri nella stessa parte del cervello degli umani e un loro anno non corrisponde a sette del nostro "mondo".