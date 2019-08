Whitney Cummings porta in scena un robot sessuale con le sue sembianze su Netflix

La popolare comica, attrice, sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense Whitney Cummings ha recentemente deciso di portare in scena un robot sessuale con le sue sembianze durante il suo show "Can I Touch It?" pubblicato su Netflix. Questo ha scatenato un acceso dibattito negli USA, visto che si sta parlando di un argomento delicato.

Infatti, durante lo show, la Cummings ha ironizzato sul femminismo moderno, sulla tecnologia e sui suoi utilizzi in determinati campi. Si tratta ovviamente di un contenuto comico, che però cerca di far riflettere su argomenti attuali e di fondamentale importanza. Potete quindi immaginarvi le polemiche che si sono scatenate online, anche se ovviamente non sono mancati anche i sostenitori di quanto affermato dalla Cummings.

Tornando al robot, l'attrice ha affermato di aver visitato una fabbrica dove vengono realizzati questi prodotti e che questo l'abbia aiutata a realizzare la sua "controparte", che nello show viene scherzosamente nominata Robot Whitney. Per ammissione della stessa Cummings, l'idea è pensata proprio per cercare di attirare l'attenzione e di far discutere su temi che stanno a cuore all'attrice: "Ero tipo, cosa posso fare in questo speciale che non ho mai fatto prima?", ha dichiarato la comica durante un'intervista rilasciata al podcast "The Last Laugh".