Wi-Fi 6: pubblicato il programma di certificazione, presto i primi dispositivi

La Wi-Fi Alliance ha ufficialmente pubblicato il programma di certificazione per il nuovo protocollo Wi-Fi 6. Questo significa che presto inizieremo a vedere i primi router e altri device certificati con la sigla “Wi-Fi Certified 6” sul mercato.

“Wi-Fi Certified 6 sta inaugurando una nuova era delle connessioni, basandosi sulle caratteristiche fondamentali del Wi-Fi per fornire prestazioni migliori in ogni ambiente, maggiore capacità di rete per i provider di servizi nonché una migliore copertura per i clienti e nuove opportunità per le applicazioni più avanzate” ha commentato Edgar Figueroa, presidente e CEO di Wi-Fi Alliance. “Wi-Fi Certified 6 porterà miglioramenti nella connettività, incluse le aree ad alta densità e gli ambienti IoT” ha concluso.

Secondo la classificazione della società gli standard che continueranno ad essere supportati saranno Wi-Fi 4 con 802.11n, Wi-Fi 5 con 802.11ac e Wi-Fi 6 con 802.11ax. I nuovi router faranno la felicità dei videogiocatori con una latenza inferiore ed una larghezza di banda maggiorata.

Ciò nonostante prima di vedere affermato il nuovo standard occorrerà ancora del tempo: al momento, infatti, sono pochi i dispositivi equipaggiati con adattatore Wi-Fi 6. Tra questi la nuova gamma Samsung Galaxy S10 e la nuova famiglia di Apple iPhone 11. Anche Qualcomm ha annunciato la nuova gamma di chip compatibile con Wi-Fi 6