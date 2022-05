Il Wi-Fi 7 è in anticipo: arriverà nel 2023, larghezza di banda fino a 33 Gbps

Dopo le prime dimostrazioni del Wi-Fi 7 di MediaTek al CES del 2022, la probabilità che i primi dispositivi con la nuova tecnologia di comunicazione wireless arrivino nelle nostre case già nel 2023 si è fatta concreta. In molti, però, potrebbero domandarsi quale sarà la larghezza di banda delle connessioni Wi-Fi 7.

Fortunatamente, la Wi-Fi Alliance, ovvero l'ente che si occupa di creare gli standard del Wi-Fi e che conta tra i suoi membri sia Qualcomm che MediaTek, ha spiegato che il Wi-Fi 7 offrirà un throughput di "almeno 30 Gbps". La stessa Qualcomm ha spiegato che i suoi nuovi modem Network Pro Series di terza generazione arriveranno a supportare un bandwidth "fino a 33 Gbps".

Si tratta di velocità incredibili, che segnano un netto miglioramento rispetto al Wi-Fi 6 e alla sua variante mid-gen, il Wi-Fi 6E, entrambi limitati a 6,9 Gbps. Ovviamente è impensabile che i consumatori possano seriamente beneficiare di una banda a 30 Gbps, considerato con lo stato attuale delle connessioni internet in buona parte del mondo e gli usi domestici di quest'ultimo.



Tuttavia, il nuovo standard potrebbe risultare utilissimo nei settori ad alta tecnologia con elevate quantità di informazioni da trasmettere rapidamente tra una workstation e l'altra, permettendo finalmente il pensionamento dei cavi Ethernet.

Per alcune fasce di consumatori, tuttavia, il Wi-Fi 7 potrebbe avere interessanti utilizzi in diverse applicazioni, come lo streaming in VR, in 4K e in 8K, ma anche nel cloud computing e nel gaming sul cloud, oltre che nella gestione di algoritmi particolarmente intensi per la rete in AR e VR.

Inoltre, il Wi-Fi 7 dovrebbe permettere un maggior numero di utenti connessi in contemporanea allo stesso dispositivo, che potrebbero arrivare fino a 500 con le soluzioni di nuova generazione di Qualcomm pensate per le aziende. Ad ogni modo, pare che i primi prodotti Qualcomm realizzati per il nuovo standard di connettività wireless faranno il loro debutto sul mercato già nel 2023.