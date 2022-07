Il Wi-Fi 7 sarà un miglioramento a 360°: in arrivo già nel 2023

Nonostante siano ancora in moltissimi coloro che non hanno accesso a Internet nel mondo, nei Paesi più sviluppati dal punto di vista tecnologico si inizia già a parlare della transizione dal Wi-Fi 6 al Wi-Fi 7: tale passaggio, secondo gli esperti, potrebbe verificarsi molto prima del previsto.

Secondo grandi aziende come MediaTek e Qualcomm, che stanno guidando la ricerca verso il Wi-Fi 7, il nuovo standard di rete Wi-Fi potrebbe debuttare già nel 2023 sui primi dispositivi come router e smartphone. Qualcuno, però, potrebbe domandarsi cosa cambi tra il Wi-Fi 7 e il Wi-Fi 6, o addirittura rispetto al Wi-Fi 5, che per molte persone è ancora lo standard di connessione wireless di riferimento.

Ebbene, pare che il Wi-Fi 7 si concentrerà sulla velocità di trasmissione dei dati, che dovrebbe essere migliorata in maniera decisamente sensibile rispetto al Wi-Fi 6 e persino al Wi-Fi 6E, come già hanno mostrato i primi test di connessione del Wi-Fi 7, che sono arrivati a picchi di circa 40 Gbps.

L'obiettivo di una velocità di trasmissione dei dati così elevata è quello di rimpiazzare cavi e connessioni fisiche con collegamenti senza cavo tramite reti wireless. In effetti, una velocità di 40 Gbps è di gran lunga maggiore a quella raggiunta da standard cablati come il Thunderbolt 3, il Thunderbolt 4 e persino l'USB-4, nonché da quasi tutte le schede madri in circolazione, che al più arrivano a 1 Gbps di velocità.

Inoltre, il Wi-Fi 7 aumenta anche la larghezza di banda, utilizzando la tecnologia di modulazione 4096-QAM per aumentare la velocità delle singole connessioni. Infine, sembra che la nuova tecnologia per il Wi-Fi riduca anche i tempi di delay, sia su network congestionati che su reti più "libere". Insomma, quello garantito dal Wi-Fi 7 potrebbe davvero essere un miglioramento a tutto tondo, il cui debutto potrebbe farsi attendere meno di un anno.