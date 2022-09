Wi-Fi 7 su smartphone nel 2024: Samsung lo introdurrà già con il Galaxy S24

Solo poche ore fa, vi abbiamo spiegato che il Wi-Fi 7 arriverà sugli smartphone dal 2024. Oggi, però, emerge già il nome di quello che potrebbe essere il primo dispositivo a montare un modem per la nuova generazione di connettività Wi-Fi: pare infatti che Samsung Galaxy S24 avrà il Wi-Fi 7.

A riportare la notizia sono i colleghi del portale taiwanese DigiTimes, che reiterano che i primi smartphone con supporto al Wi-Fi 7 arriveranno nella seconda metà del 2024, ma che essi potrebbero essere anticipati da Samsung, la quale potrebbe lanciare il suo Galaxy S24 con il supporto al Wi-Fi di nuova generazione già nel mese di febbraio 2024, come da tradizione per l'azienda.

Al momento, comunque, non sappiamo nulla sul Galaxy S24, poiché i lavori sul dispositivo sono ad uno stato ancora estremamente embrionale, anche perché gli sforzi di ricerca e sviluppo del colosso di Suwon sono concentrati sui nuovi Galaxy S23, in uscita a febbraio 2023, e sugli smartphone della serie Galaxy A, anch'essi in via di sviluppo e in uscita il prossimo anno.

Ciò che sappiamo è invece che il Wi-Fi 7 promette performance 2,4 volte superiori a quelle del Wi-Fi 6, nelle giuste condizioni, arrivando a velocità di trasferimento fino a 33 Gbps. I dispositivi con Wi-Fi 7 supporteranno ovviamente le bande attuali a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, ma potranno utilizzare anche dei canali a 300 MHz.

Inoltre, l'implementazione delle tecnologie legate al Wi-Fi 7 non sembra essere troppo lontana: Qualcomm ha già mostrato i primi chip pensati per questo preciso scopo, che saranno lanciati probabilmente su modem e router domestici fin dagli ultimi mesi del 2023. Resta da capire se il "salto" su smartphone avverrà già a inizio 2024 o se invece le previsioni di Samsung siano troppo ottimistiche.