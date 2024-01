Il Wi-Fi 7 è ufficialmente tra noi: iniziate le certificazioni della Wi-Fi Alliance

È ormai da tempo che si fa riferimento all'arrivo del Wi-Fi 7. Tuttavia, solamente ora si stanno effettivamente muovendo i primi importanti passi verso l'adozione di questo standard. È infatti in questo inizio 2024 che la Wi-Fi Alliance ha iniziato a certificare i dispositivi.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, l'arrivo di smartphone, laptop e router legati alla prossima generazione di Internet wireless domestico, ormai alle porte, viene di fatto "accelerato" da questo passaggio. Per intenderci, la certificazione della Wi-Fi Alliance garantisce l'interoperabilità dei dispositivi Wi-Fi 7.

Al netto del fatto che qualche dispositivo Wi-Fi 7 circola già da un po' sul mercato, è stato insomma compiuto un passo importante verso il futuro standard in ambito Wi-Fi, pronto a portare ottimizzazioni non di poco conto rispetto al Wi-Fi 6E, sia in termini di velocità che di efficienza. Dallo streaming a elevata larghezza di banda fino al gaming a bassa latenza, passando per la realtà virtuale: non sono pochi gli scenari che possono beneficiare del nuovo standard.

Risulta interessante notare che di fatto il Wi-Fi 7 è la prima generazione "pensata da zero" per la banda 6GHz, già vista con il Wi-Fi 6E ma che ha ancora del potenziale inespresso. Insomma, adesso si può affermare in modo definitivo: l'era del Wi-Fi 7 è iniziata.