Il Wi-Fi di Starlink arriva in aereo: SpaceX conferma il lancio nel 2023

Conclusa (si spera) la querelle sul funzionamento di Starlink in Ucraina, la rete internet satellitare di Elon Musk torna oggi a fare notizia perché sembra che, finalmente, Starlink sia pronta ad arrivare sugli aerei. Addirittura, SpaceX dovrebbe lanciare il piano Starlink Aviation già a inizio 2023.

Stando ad un annuncio ufficiale di SpaceX su Twitter, Starlink Aviation arriverà a inizio 2023 sugli aerei di una serie di compagnie selezionate, con cui la stessa SpaceX dovrebbe già aver stretto alcune partnership. Il tweet di annuncio della compagnia di Elon Musk spiega infatti che "con Starlink, i passeggeri [degli aerei, ndr] avranno accesso a connessioni Internet ad alta velocità e bassa latenza fin dal momento in cui metteranno piede sull'aereo".

Scendendo più nello specifico, pare che SpaceX doterà tutti gli aerei dei partner di un dispositivo noto come "Aero Terminal", capace di garantire una connessione fino a 350 Mbps complessivi: per un aereo di medie dimensioni, secondo i calcoli dell'azienda, la banda offerta a ogni singolo passeggero dovrebbe essere sufficiente per garantire funzioni come le videochiamate, il gaming online e "altre attività con un elevato scambio di dati".

La connettività Wi-Fi in volo non è una novità, dal momento che essa viene utilizzata già da anni da diverse compagnie internazionali. L'attivazione di Starlink Aviation, tuttavia, potrebbe risultare di enorme importanza per via delle velocità promesse da SpaceX: ad oggi, infatti, la connessione complessiva garantita dai sistemi air-to-ground arriva al più ai 10 Mbps.



Inoltre, tali sistemi funzionano solo viaggiando al di sopra della superficie terrestre, mentre la connessione si perde completamente sorvolando mari e oceani, ovvero durante le tratte più lunghe, che spesso sono quelle per cui una connessione Wi-Fi funzionante è più richiesta dai passeggeri.

SpaceX, infine, promette che la sua connessione sarà attiva anche nelle fasi di atterraggio e decollo degli aerei su cui sarà montata, e non solo in quota. Come se ciò non bastasse, l'azienda ha garantito un ping massimo inferiore ai 20 ms, dunque nettamente migliore rispetto a quello di diverse connessioni domestiche. Dati che non stupiscono, specie se consideriamo che i primi test di Starlink Aviation in laboratorio risalgono a più di un anno fa.