WiFi 6E, l'Unione Europea avvia il processo di abilitazione della banda a 6GHz

Dopo l'arrivo sul mercato del WiFi 6, che amplia il supporto a velocità di trasferimento fino a 9.6Gbps, in molti si sono chiesti se le bande a 2.4GHz e a 5GHz fossero sufficienti per sfruttarne appieno le potenzialità.

Per questo motivo è stato creato il WiFi 6E. Non si tratta di un vero e proprio standard ma di un modo per riconoscere quei dispositivi WiFi 6 abilitati a operare anche nella banda a 6GHz. Fra questi, molte delle più recenti schede madri per CPU Intel Rocket Lake presentano tale compatibilità.

Già lo scorso anno la Commissione statunitense per le telecomunicazioni avviò il piano per l'abilitazione dello spettro a 1200MHz nella banda a 6GHz negli USA. La grande notizia per gli utenti del vecchio continente è che l'Unione Europea ha finalmente avviato il processo di abilitazione del WiFi 6E aprendo lo spettro a 480MHz della banda a 6GHz.

Questo potrebbe presto tradursi in una migliore esperienza complessiva e soprattutto in una minore congestione di rete, per tutti gli utenti attualmente in possesso di dispositivi compatibili, inclusi ovviamente il modem e il router domestici.

La WiFi Alliance ha ovviamente commentato la notizia con entusiasmo, affermando che "questa decisione farà progredire la connettività digitale europea consentendo l'implementazione delle tecnologie Wi-Fi 6E. Wi-Fi Alliance si impegna a continuare a lavorare con le autorità di regolamentazione europee per sviluppare il quadro normativo e l'accesso allo spettro necessari per supportare l'espansione dell'ecosistema Wi-Fi".

Secondo la documentazione ufficiale, tutti gli Stati Membri dovranno rendere disponibile su una base non esclusiva, non interferenziale e non protetta la banda 5.945-6.425MHz entro il 1 dicembre 2021.