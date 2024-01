Ecco il WiFi 7: è cinque volte più veloce più veloce ed ha una latenza inferiore

La WiFi Alliance ha presentato il WiFi 7, il nuovo protocollo per la connettività senza fili che offre velocità di trasferimento più elevate ed una latenza inferiore rispetto al precedente standard WiFi 6E, che sostanzialmente è un WiFi 6 con supporto alla banda 6GHz.

Come si può vedere dal grafico presente in calce, il WiFi 7 supporta una velocità di trasferimento fino a 46 Gbps, rispetto ai 9 Gbps del WiFi 6E: sostanzialmente quindi siamo di fronte ad uno standard che è cinque volte più veloce rispetto all’attuale WiFi. A ciò si aggiungono anche delle interferenze minori, e conseguente possibilità di trasmettere più dati in contemporanea.

Il CEO della WiFi Alliance, Kevin Robinson, ha affermato che “l’introduzione del Wi-Fi 7 segna l'emergere dell'ultima generazione di Wi-Fi e costituirà un acceleratore verso l'adozione di massa di Wi-Fi 7. La certificazione sottolinea il nostro incessante impegno nel fornire una tecnologia all'avanguardia che ridefinisce il modo in cui gli utenti utilizzatno il Wi-Fi, fornendo velocità più elevate, maggiore efficienza e maggiore affidabilità che espandono gli orizzonti di ciò che è possibile attraverso il Wi-Fi”.

Ovviamente l’adozione non sarà immediata, ed in molti si chiedono se l’imminente Vision Pro di Apple supporterà il WiFi 7 in vista del lancio oppure meno. Nella giornata di ieri sono però emerse alcune voci secondo cui sarebbero iniziate le certificazioni del WiFi 7.