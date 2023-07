Altro che WiFi, la connessione del futuro sarà a infrarossi: cos'è il LiFi?

Già nel 2019 si iniziava a sviluppare l'uso del LiFi, una nuova tecnologia di comunicazione di tipo ottico che potrebbe andare a soppiantare in alcuni contesti le classiche reti WiFi per via di una - enormemente - maggiore velocità di trasmissione.

A distanza di qualche anno, finalmente è arrivato il riconoscimento ufficiale di questa tecnologia nell'ombrello dello standard IEEE 802.11. Molto interessante sarà vedere come le aziende si muoveranno in tal senso, ma c'è già qualcuno che ci sta provando, cercando di sfruttarle sinergicamente per andare a coprire l'una i limiti dell'altra.

I vantaggi sarebbero innumerevoli, a partire dalla velocità e passando per la sicurezza, ma si parla anche di evitare le interferenze radio. Tuttavia, trattandosi di connessioni ottiche sarebbe necessario un contatto diretto tra le due parti, rendendola utile praticamente solo in contesti locali come abitazioni e uffici.

Una delle aziende più attive in questo settore è PureLiFi, che con il suo sistema Light Antenna One vuole scommettere sulla diffusione di questa tecnologia, con un modulo di dimensioni estremamente ridotte (come potete osservare in basso, una frazione di una moneta da un euro). Non è un caso, tuttavia, che sia la stessa azienda a definirlo sia "rivoluzionario" che "complementare", segno che non si tratta di una tecnologia sostitutiva bensì di un qualcosa che potrebbe, in determinati contesti, migliorare enormemente l'esperienza di navigazione e comunicazione.

PureLiFi spiega oltretutto che il suo sistema è già compatibile con lo standard 802.11bb e che sarebbe tecnicamente già pronta "per l'integrazione di massa del LiFi".

Nel frattempo, ricordiamo che i primi dispositivi WiFi 7 si sono già affacciati sul mercato ed è ormai solo questione di tempo prima della definitiva consacrazione del nuovo standard wireless.