WiFi gratis in arrivo in 300 comuni italiani: ecco la lista completa

Sono 300 i comuni italiani che hanno ottenuto i fondi dall'Unione Europea nell'ambito del bando WiFI4EU, e che quindi potranno installare il WiFi pubblico e gratuito nelle proprie piazze ed in posti di aggregazione.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo, ed è stata stilata a fronte della richiesta giunta da 8.500 comuni europei. La Commissione ne ha scelti 947, a cui sono stati assegnati i voucher messi a disposizione.

Le città potranno beneficiare del bonus a fondo perduto per l'installazione delle apparecchiature ed i test delle reti. La palla ora passa alle amministrazioni comunali, che dovranno provvedere alla procedura di assegnazione definitiva dei fondi. In caso contrario, però, l'UE ha già stilato una lista di riserva con 40 comuni pronti a subentrare in caso di rifiuto da parte di quelli scelti in prima battuta.

La speranza del Vecchio Continente è che attraverso progetti come questi si riduca drasticamente il digital divide che, soprattutto, nel nostro paese, rappresenta un grave problema non solo per la quotidianità dei singoli cittadini, ma anche delle imprese che spesso non sono in grado di accedere alla banda ultralarga. Inoltre, è dimostrato come l'accesso a reti veloci o WiFi favorisca anche il turismo, da qui la scelta del WiFI4EU.