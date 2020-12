Wikipedia, le 10 pagine più visitate in Italia a novembre 2020: c'è Maradona

Wikipedia è un sito Web conosciuto un po' da tutti: spesso chi vuole informarsi su un determinato accadimento o sulla storia di una persona visita questo noto portale. Per questo motivo, può risultare interessante dare un'occhiata alle pagine più visitate, in modo da comprendere cosa hanno cercato gli italiani.

Stando ad alcuni tool esterni, le 10 pagine più visitate su Wikipedia Italia a novembre 2020 sono state quelle di seguito.

10 pagine più visitate su Wikipedia Italia a novembre 2020

Diego Armando Maradona; Joe Biden; Gigi Proietti; La regina degli scacchi (miniserie televisiva); Rita Levi-Montalcini; Elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America del 2020; Stefano D'Orazio; Donald Trump; Elisabetta II del Regno Unito; Kamala Harris.

Insomma, sicuramente si tratta di una "classifica" interessante, dato che rispecchia quanto accaduto nel corso dello scorso mese. Dalla scomparsa del calciatore Maradona a quella dell'attore Gigi Proietti fino all'elezione a Presidente degli Stati Uniti d'America di Joe Biden, passando per la serie TV di Netflix "La regina degli scacchi".

C'è poi Rita Levi-Montalcini, che in molti hanno cercato per via del film che ha celebrato la scienziata e senatrice a vita. Non mancano ovviamente le Elezioni presidenziali USA, nonché la scomparsa di Stefano D'Orazio, batterista dei Pooh. Presente poi Donald Trump, che ha sfidato Biden per la Presidenza USA, e immancabile la regina Elisabetta II, che il 20 novembre 2020 ha festeggiato il suo anniversario di nozze (73 anni di matrimonio). Infine, c'è Kamala Harris, la prima donna vicepresidente degli USA.

Insomma, i dati relativi alle pagine più visitate su Wikipedia Italia consentono di fare una sorta di "riassunto" dei principali accadimenti di un determinato mese. Inauguriamo, dunque, oggi 4 dicembre 2020 questa "rubrica", che probabilmente porteremo avanti anche nel corso dei prossimi mesi.