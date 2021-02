Wikipedia, le 10 pagine più viste in Italia nel 2020 potrebbero sorprendervi

Qualche mese fa avevamo proposto su queste pagine la classifica delle 10 pagine più visitate su Wikipedia Italia di uno specifico mese. Ora sono arrivati i dati relativi all'intero anno 2020 ed è dunque interessante dare un'occhiata a quali pagine sono state viste di più dagli utenti italiani in quei 12 mesi particolarmente atipici.

Ebbene, stando ad alcuni tool esterni, le 10 pagine più cercate su Wikipedia Italia nel 2020 sono quelle che riportiamo di seguito.

Wikipedia Italia: le 10 pagine più visitate nel 2020

Rai; Influenza spagnola; Diego Armando Maradona; La casa di carta; Italia; Kobe Bryant; Giuseppe Conte; Coronavirus; Elisabetta II del Regno Unito; Cristiano Ronaldo.

Insomma, il 2020 italiano, perlomeno da quel che emerge da Wikipedia, vede in testa alla classifica delle ricerche "mamma Rai". Un risultato per certi versi "inaspettato". Per il resto, tra le varie posizioni compare anche la pandemia, che ha ovviamente influenzato anche quanto cercato online. Non potevano inoltre mancare Diego Armando Maradona e Kobe Bryant.

Andando oltre, viene riconfermato anche in questo contesto il successo della serie TV Netflix "La casa di carta". Grande interesse inoltre per le questioni reali del Regno Unito, nonché per il calcio in generale. Piccola curiosità: per quel che concerne le elezioni presidenziali USA, la più ampia classifica delle 100 pagine più visitate su Wikipedia Italia mostra Joe Biden in 16esima posizione, mentre Trump occupa la 28esima posizione.