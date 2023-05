Wikipedia per anni ha mostrato la bandiera errata del Vaticano, che ora è ovunque

La bandiera della Città del Vaticano è riconoscibile in pochi secondi sia dai cattolici che non. Tuttavia, non tutti sanno che su Wikipedia per diversi anni c’è stata una versione errata di tale bandiera, e prima del 2023 nessuno se ne era mai accorto.

Come osservato dal sito CatholicNewsAgency, infatti, dal 2017 al 2022 e dal 2006 al 2007, l’enciclopedia libera ha mostrato una bandiera errata del Vaticano in un piccolo dettaglio. Il file errato di Wikipedia infatti include un disco rosso nella parte inferiore della tiara papale, ed una diversa tonalità di giallo su alcune parti dello stemma.

La modifica che ha introdotto questi elementi errate risale al 2017, e l’editor anonimo ha scritto di averlo fatto per “correggere il colore”. Il problema però è che il disegno ufficiale della bandiera del Vaticano è diverso, a partire dalla parte inferiore della tiara che è in bianco.

L’immagine corretta è stata ripristinata nel 2022, ma ormai il danno è fatto e sul web sono in vendita dozzine di bandiere con il disegno sbagliato di Wikipedia. A quanto pare, tale versioni si sarebbe anche fatta strada nelle emoji, come osservato da alcuni utenti Reddit.

Il parroco William Becker della parrocchia di St. Columbanus a Blooming Prairie, parlando con CNA ha affermato che è necessario che il Vaticano intervenga per chiarire con precisione il design della sua bandiera.