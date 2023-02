Wikipedia bloccata in un altro Paese: 'contenuti sacrileghi, deve rimuoverli'

Mentre Wikipedia sfida le autorità di Mosca accusandole di aver censurato l'enciclopedia con false accuse di disinformazione, un altro Paese ha deciso di bloccare l'accesso a Wikipedia per i suoi cittadini. Questa volta, però, il blocco dipende dalla presenza di contenuti ritenuti "sacrileghi" sull'enciclopedia online.

A bloccare Wikipedia è stato il Pakistan, stando a quanto riporta Bloomberg: il ban per il sito web della Wikimedia Foundation è arrivato nella giornata di oggi, dopo che il 3 febbraio il Governo di Islamabad aveva dato all'enciclopedia libera 48 ore per eliminare tutti i contenuti che esso riteneva inappropriati. Scadute le 48 ore, i servizi nazionali di telecomunicazioni pakistani hanno "tagliato" l'accesso al sito web in tutto il Paese.

Al momento non sappiamo ancora quali fossero i contenuti al centro della richiesta di eliminazione da parte delle autorità pakistane, dal momento che né queste ultime né Wikimedia Foundation hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Secondo OpenNet, però, alcune pagine dell'enciclopedia sarebbero state accusate di "avere contenuti blasfemi, anti-Islam e pericolosi per la sicurezza nazionale".

La PTA, o Pakistan Telecommunication Authority, ha spiegato sul suo profilo Twitter che "abbiamo bloccato i servizi di Wikipedia in Pakistan dopo che la piattaforma non ha bloccato o rimosso l'accesso ai contenuti sacrileghi. Wikipedia è stata avvicinata con una richiesta di rimuovere tali contenuti ai sensi delle leggi applicabili. È stata fornita anche l'opportunità di un incontro, ma la compagnia non è mai apparsa di fronte alla nostra Authority né ha mai dato corso alle nostre richieste".

Negli ultimi anni, comunque, il Pakistan ha adottato delle politiche molto restrittive contro i siti web internazionali presenti sul Paese. In passato, per esempio, YouTube ha subito un ban di tre anni, mentre TikTok è stato bloccato sia nel 2020 che nel 2021 nel Paese. In entrambi i casi, le condanne sono arrivate per la condivisione di "contenuti immorali o indecenti".