Wikipedia cambierà design per la prima volta in 10 anni

Con un post nel blog ufficiale di Wikipedia, lo staff dell’enciclopedia più popolare al mondo ha annunciato che nei prossimi mesi il sito cambierà stile. Dopo dieci anni di attività che hanno visto la pubblicazione di 53 milioni di pagine in 300 lingue diverse, ora Wikipedia riceverà una nuova interfaccia per diventare più moderno.

Stando a quanto scritto da Olga Vasileva nella giornata di ieri, 23 settembre 2020, il design della versione desktop di Wikipedia è particolarmente importante che sia facile e veloce da usare, intuitiva e in grado di offrire l’esperienza d’uso più semplice e completa possibile. Per farlo, bisogna che gli utenti possano usare ogni singola funzionalità rapidamente, ma secondo la Wikimedia Foundation non possono farlo se l’interfaccia rimane ferma allo stile originale.

I cambiamenti che arriveranno, visibili tutti nel post su MediaWiki grazie ad alcune GIF animate che mostrano il prima-dopo, saranno molto variegati: miglioramenti alla ricerca e spostamento della barra di ricerca, modifiche alla posizione del logo, rimozione della sidebar con le varie funzioni extra per una lettura più immersiva (che sarà il primo aggiornamento in arrivo nei prossimi mesi), menu a tendina per l’account di ogni utente e tanto altro ancora. L’obiettivo della Wikimedia Foundation sarà quello di rendere tutte queste novità default entro la fine del 2021, giusto in tempo per i festeggiamenti del 20° compleanno di Wikipedia.



Intanto, per soddisfare ulteriormente la vostra curiosità, ecco a voi le pagine più visitate su Wikipedia nel 2019.