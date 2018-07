Wikipedia Italia di nuovo disponibile dopo la decisione del Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo a deciso di rimandare la decisione sulla legge del copyright, riaprendo il dibattito. Per la gioia di molti studenti e non, dunque, Wikipedia Italia è finalmente ritornata a essere disponibile dopo la "protesta" degli ultimi giorni.

In particolare, il Parlamento ha deciso che si ritornerà a discutere della tanto chiaccherata legge sul copyright, che continua a provocare parecchie polemiche. La decisione è stata presa grazie al voto di 318 europarlamentari, con altri 278 che non erano d'accordo con i "colleghi". Insomma, al momento è tutto rimandato e si discuterà ancora, soprattutto relativamente agli articoli 11 e 13. Tutto rinviato a settembre quindi. Per ulteriori informazioni in merito, vi invitiamo a consultare questa news.

Vi ricordiamo che, in un recente comunicato con cui annunciata la sua temporanea "chiusura", Wikipedia Italia aveva scritto: "Il 5 luglio 2018 il Parlamento Europeo in seduta plenaria deciderà se accelerare l'approvazione della direttiva sul copyright. Tale direttiva, se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet. [...] potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere".

Successivamente, l'UE aveva risposto a Wikipedia, dichiarando che: "enciclopedie online in modo non commerciale, come Wikipedia, o piattaforme di software in open source come GitHub, saranno automaticamente escluse dal requisito di rispettare le regole sul copyright". Dopo la recente decisione del Parlamento, Wikipedia è tornata finalmente disponibile.