Wikipedia Italia si auto-oscura per protesta contro la nuova legge sul copyright

Si è tinto di nero il logo di Wikipedia Italia, in segno di protesta contro la nuova legge sul copyright votata dal Parlamento Europeo. La versione italiana dell'enciclopedia più importante del web, inoltre, è stata oscurata da questa mattina, in vista della votazione prevista a Bruxelles per la giornata del 5 Luglio.

Coloro che necessitano di informazioni o di consultare una qualsiasi pagina, quindi, non potranno farlo.

Le motivazioni di tale protesta sono spiegati in un breve comunicato, datato 3 Luglio, pubblicato sulla homepage del sito, in cui si legge che "il 5 luglio 2018 il Parlamento europeo in seduta plenaria deciderà se accelerare l'approvazione della direttiva sul copyright. Tale direttiva, se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet".

Secondo Wikipedia, l'Europa anzichè aggiornare le leggi sul diritto d'autore, allo scopo di promuovere la partecipazione di tutti all'informazione, "minaccia la libertà online e crea ostacoli all'accesso alla Rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni". Secondo i gestori, qualora la proposta di legge dovesse essere, "potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere".

Nel manifesto, Wikipedia sottolinea anche i 70 studiosi informatici, tra cui figura il creatore del web Tim Berners-Lee, che hanno dato parere negativo insieme a 145 organizzazioni attive nei campi dei diritti umani, libertà di stampa, ricerca scientifica ed industria informatica.

"Per questi motivi, la comunità italiana di Wikipedia ha deciso di oscurare tutte le pagine dell'enciclopedia. Vogliamo poter continuare a offrire un'enciclopedia libera, aperta, collaborativa e con contenuti verificabili. Chiediamo perciò a tutti i deputati del Parlamento europeo di respingere l'attuale testo della direttiva e di riaprire la discussione vagliando le tante proposte delle associazioni Wikimedia, a partire dall'abolizione degli artt. 11 e 13, nonché l'estensione della libertà di panorama a tutta l'UE e la protezione del pubblico dominio" conclude il comunicato.