Wikipedia lancia un concorso per fotografare 10mila monumenti italiani

La Wikimedia Foundation ha annunciato la nuova edizione del concorso che si terrà nel mese di Settembre battezzato "Wiki Loves Monument", attraverso cui mira a valorizzare i beni culturali su Wikipedia ed i progetti ad essa collegati. Quest'anno tra i monumenti autorizzati ne figurano 10.000 italiani.

Si tratta della prima partecipazione italiana al concorso, a causa della normativa vigente relativa ai beni culturali che vieta di scattare e pubblicare foto da riutilizzare se non si possiede una precisa autorizzazione da parte degli enti pubblici o privati che li gestiscono.

"Per questo motivo, per ogni edizione di WLM, Wikimedia Italia contatta migliaia di enti per ottenere le liberatorie necessarie: un lavoro che richiede tantissimo tempo e impegno, ma che consente di raggiungere grandiosi risultati" osserva Wikimedia nel post sul blog, secondo cui la competizione ha una significativa valenza civica, in quanto fa riflettere le organizzazioni pubbliche e private coinvolte in merito ai diritti di pubblicazione delle immagini.

I dieci migliori scatti dell'edizione 2019, selezionati da una giuria composta da fotografi professionisti ed esperti del mondo Wikipedia, saranno premiati con buoni regalo e concorreranno a far parte della classifica internazionale del prodotto.

Tutte le informazioni sull'ottava edizione del concorso sono disponibili sul sito web ufficiale di Wiki Love Monuments.