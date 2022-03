Wikipedia non teme la censura in Russia: 'continueremo a garantire conoscenza libera'

Dopo aver scoperto che Apple si è schierata contro la Russia nella guerra che oppone Mosca all'Ucraina, pare che un'altra importante istituzione del mondo di Internet abbia criticato duramente il Cremlino: stiamo parlando della Wikimedia Foundation, l'ente gestore di Wikipedia.

La questione che vede opposti il Cremlino e la Wikimedia Foundation è piuttosto complessa: nelle scorse ore, come potete vedere dal tweet in calce, l'ente regolatore delle telecomunicazioni e della tecnologia russo Roskomnadzor ha minacciato di bloccare Wikipedia quando questa ha rigettato una richiesta di censura dal Governo russo, stando a quanto riporta Vice.

La richiesta del Cremlino era quella di bloccare le modifiche operate dai volontari russi e ucraini sulle pagine dell'enciclopedia online dedicate al conflitto nell'Est Europa e a temi sensibili in generale: Mosca, infatti, avrebbe contattato la Wikimedia Foundation spiegando che tali pagine contenevano "false informazioni" circa la guerra in corso, il numero di vittime e gli effetti delle sanzioni economiche sul Paese, tra le altre cose.

Il Cremlino ha chiesto a Wikipedia di modificare le pagine "incriminate" o di aspettarsi la censura totale in Russia. Il 1° marzo, dunque, la Wikimedia Foundation ha risposto che "come sempre, Wikipedia è un'importante fonte di informazioni affidabili e fattuali relative alla crisi. Come riconoscimento del ruolo dei nostri volontari, non ci fermeremo di fronte alle censure e ai tentativi di censura, né di fronte alle intimidazioni contro i membri del nostro movimento. Difendiamo la nostra missione di garantire conoscenza libera al mondo".

In particolare, Roskomndazor avrebbe richiesto a Wikimedia, con un documento ufficiale, di riportare le pagine relative al conflitto alla data del 27 febbraio, cancellando ogni modifica successiva. A quanto pare, stando a ciò che riporta Wikimedia Russia, il problema risiederebbe nelle "informazioni relative alle numerose vittime tra il personale militare della Federazione Russa, nonché della popolazione civile ucraina, incluso il numero di bambini", oltre che nelle frasi presenti su Wikipedia circa la "necessità di prelevare fondi dai conti correnti bancari nella Federazione Russa in connessione alle sanzioni imposte dagli Stati esteri".

Con ogni probabilità, la Russia vorrebbe evitare la diffusione dei dati sulle vittime della guerra in Ucraina per evitare che il malcontento generale della popolazione esploda in altre proteste come quelle della scorsa settimana e sarebbe pronta a censurare Wikipedia per farlo. Il portale, invece, spiega di utilizzare i numeri ufficiali delle Nazioni Unite relativi al conflitto, ed ha spiegato che è "fondamentalmente impossibile" contestare tali dati come ha invece fatto il Cremlino, chiedendo a quest'ultimo di non bloccare l'acceso né agli articoli relativi al conflitto russo-ucraino né all'enciclopedia in generale alla popolazione russa.