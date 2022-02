Wikipedia: gli utenti che effettuano donazioni sono pochissimi, meno del 2%

Wikipedia è uno dei siti web più utilizzati e più utili al mondo, grazie anche al costante aggiornamento delle sue pagine da parte degli utenti ed al lavoro dei moderatori e della Wikimedia Foundation sui contenuti pubblicati nell'enciclopedia online. Come ogni anno, in questi giorni Wikipedia ha dato il via alla campagna donazioni per il 2022.

Il portale, infatti, esiste solo grazie alle donazioni degli utenti, che permettono alla Wikimedia Foundation di mantenere libero e privo di pubblicità l'accesso alle pagine dell'enciclopedia online. In una mail inviata a chi ha effettuato donazioni al portale negli ultimi anni, Wikipedia si è sbottonata per la prima volta sui dati relativi al denaro guadagnato dalla sua Fondazione.

In particolare, la mail spiega che solo il 2% degli utenti di Wikipedia effettua donazioni, mentre il restante 98% "non dona, semplicemente si volta dall'altra parte quando, una volta l'anno, chiediamo di fare una donazione". La scarsità delle donazioni ha avuto degli importanti risvolti sul progetto dell'Enciclopedia Libera e open-source, bloccando per esempio ogni redesign di Wikipedia per anni.

Proprio per convincere gli utenti a donare anche quest'anno, il portale ha inviato una mail firmata dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a tutti coloro che hanno già effettuato donazioni in passato, chiedendo loro uno sforzo simile anche quest'anno, in modo da tutelare la libertà, la gratuità e l'indipendenza della piattaforma.

La mail, tra le altre cose, spiega che "ogni anno meno del 2% degli utenti di Wikipedia sceglie di sostenere il nostro lavoro. Tu sei tra quei pochi utenti che hanno donato e per questo voglio ringraziarti di cuore. Sono grato che entrambi crediamo di poter usare il potere di internet per il bene comune. [...] Insieme possiamo ricostruire la fiducia nella rete e, di conseguenza, negli altri".

Wikipedia, comunque, ha anche spiegato di inviare solo una richiesta di donazioni all'anno a tutti gli utenti iscritti alla piattaforma e che hanno già donato del denaro. Mentre decidete se valga o meno la pena di donare qualche Euro al progetto della Wikimedia Foundation, potete leggere la storia dello scrittore seriale di Wikipedia Steven Pruitt, che da solo ha redatto un terzo delle voci presenti sull'enciclopedia.