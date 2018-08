Wikipedia si riscopre stilista, e lancia una linea di streetwear (già sold out)

Rendere (e soprattutto mantenere) la conoscenza libera, gratuita ed accessibile a chiunque ha dei costi, spesso esosi, ed è per questo che Wikipedia ha bisogno di continue donazioni; per far sentire la propria voce spesso lancia delle iniziative parecchio singolari, come quella di cui vi parliamo oggi.

L'enciclopedia più grande del web ha deciso infatti di stringere una partnership con Advisory Board Crystals, una società con sede a Los Angeles che si occupa di due prodotti all'apparenza totalmente slegati tra loro: lo streetwear e le pietre preziose. Questa collaborazione ha dato vita ad una felpa bianca a maniche lunghe, un modello unico che combina il classico logo di Wikipedia con altri elementi che richiamano al mondo del web ed alla cultura di internet. Nella sua descrizione, sul sito internet di Advisory Board Crystals, possiamo leggere il motto "Knowledge is power and awareness is survival"

Tutti i profitti ricavati dalla sua vendita verranno donati alla Wikimedia Foundation; a quanto pare questo curioso capo d'abbigliamento è riuscito a farsi spazio all'interno dei cuori degli appassionati in un lasso di tempo molto breve, dato che al momento risulta già sold out. Il prezzo al quale veniva venduta la felpa era di 85 dollari.

Poche settimane fa, Wikipedia era addirittura arrivata ad auto-oscurarsi, per protestare contro le nuove leggi sul copyright votate dal Parlamento Europeo.