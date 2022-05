Wikipedia, stop alle donazioni in criptovalute: nel 2021 avevano toccato 130mila Dollari

Addio alle donazioni in criptovalute su Wikipedia. I gestori dell’enciclopedia libera infatti hanno accolto la petizione lanciata dalla community della Wikimedia Foundation, di cui abbiamo parlato su queste pagine negli scorsi giorni e che avevano chiesto lo stop all’invio di donazioni tramite token.

In un nuovo aggiornamento, il WMF afferma di aver “deciso di interrompere l’invio diretto di donazioni in criptovalute”, e chiuderà anche il suo account Bitpay per impedire qualsiasi contribuito futuro con token digitali.

Occorre sottolineare come non si tratti di un colpo importante, visto che nel 2021 l’associazione aveva ricevuto circa 130mila Dollari in criptovalute, pari allo 0.08% delle donazioni totali.

Dopo una lunga discussione, a cui avevano partecipato quasi 400 membri, la maggioranza ha votato per votare i contributi in criptovaluta con 234 voti a favore e 94 contro. Tra le principali tesi portate c’è quella ambientale: è stato sottolineato l’impatto ambientale del Bitcoin, ma anche il rischio di truffe e soprattutto il fatto che le donazioni di questo tipo siano state inferiori alle aspettative.

Il WMF ha iniziato ad accettare Bitcoin, Bitcoin Cash ed Ether nel 2014, ma a distanza di pochi anni è stata costretta a fare un passo indietro. Molly White, una delle editor di lunga data di Wikipedia ed autrice di “Web3 is Going Just Great”, a Gennaio aveva proposto lo stop in quanto “contraddice l’impegno dell’organizzazione in tema ambientale ed implica che la Wikimedia Foundation sostiene investimenti intrinsicamente predatori”.