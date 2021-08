Wikipedia subisce un attacco: oltre 50mila pagine vandalizzate

Wikipedia rappresenta sicuramente un ottimo esempio relativamente a quanto la collaborazione tra le persone può dare vita a grandi progetti sfruttando le potenzialità del Web. Tuttavia, purtroppo a volte questa apertura può comportare dei problemi. Infatti, qualcuno ha attaccato l'enciclopedia libera, vandalizzando oltre 50.000 pagine.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e Gizmodo, un utente ha inserito svastiche all'interno di miriadi di voci, dalla pagina dedicata alla cantante Jennifer Lopez a quella legata al Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden, giusto per fare due nomi. A quanto pare, chi ha compiuto questo atto vandalico avrebbe utilizzato un template, applicando le modifiche a oltre 50.000 pagine.

Non è chiaro in che modo il malintenzionato abbia effettivamente avuto modo di mettere le mani al template, in quanto la maggior parte di quelli dedicati agli utenti sono bloccati. Tuttavia, sembra che il template coinvolto rientri tra quei pochi rimasti modificabili dagli utenti, magari da qualcuno che in passato aveva effettuato delle modifiche ritenute valide alle varie pagine. In questo contesto, gli amministratori di Wikipedia hanno deciso di bloccare alcuni dei template più comuni, in modo da avere un ulteriore grado di "protezione".

In ogni caso, il "caos" si è scatenato il 16 agosto 2021, ma per fortuna gli admin sono riusciti a risolvere tutto in tempi rapidi. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: ovviamente è arrivato il ban per l'utente coinvolto.