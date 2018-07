Wiko Tommy3 disponibile in Italia a 109,99 euro: caratteristiche tecniche e design

Wiko annuncia la disponibilità in Italia di Tommy3, un nuovo smartphone con display da 5,45 pollici con aspect ratio 18:9. Non manca anche il sistema operativo Android 8.1 Oreo in versione Go.

A livello di caratteristiche tecniche, View Max offre un display IPS 2.5D da 5,45 pollici con aspect ratio 18:9, risoluzione FWVGA+ (960 x 480 pixel). Troviamo poi un processore quad-core Mediatek MT6739WA operante alla frequenza massima di 1,3 GHz, affiancato da una GPU PowerVR GE8100, 1GB di RAM e 16GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB con MicroSD). Parlando di comparto fotografico, troviamo una fotocamera posteriore da 8MP con HDR. La fotocamera frontale da 5MP è affiancata da LED flash. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione Go. Le dimensioni dello smartphone sono di 149 x 71,8 x 9,3 mm. La scheda SIM richiesta è di tipo Micro. Le colorazioni disponibili sono Gold e Anthracite.

Ovviamente troviamo anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n passando per il Bluetooth 4.2, per la porta microUSB standard, per l'NFC e per il jack audio per le cuffie.

Wiko Tommy3 è venduto, a partire da questa settimana, in Italia nei negozi TIM al prezzo consigliato di 109,99 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale della società francese. Nella confezione di vendita sono presenti anche delle cover in omaggio, rispettivamente Bleen per chi acquista la colorazione Anthracite e Cherry Red per chi sceglie quella Gold.