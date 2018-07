Wiko View Lite disponibile dalla prossima settimana nei negozi TIM: prezzo e specifiche

Wiko annuncia la disponibilità in Italia dello smartphone View Lite con display widescreen in formato 18:9. Il dispositivo in questione sarà disponibile nei negozi TIM dalla prossima settimana, al prezzo consigliato di 159,99 euro.

Wiko View Lite è monta un ampio display IPS da 5.45 pollici con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) e aspect ratio 18:9, un processore Quad-Core Mediatek MT6739WW operante alla frequenza massima di 1.5GHz, una GPU PowerVR GE8100, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna (espandibili fino a 128GB tramite MicroSD), una fotocamera posteriore da 13MP, una fotocamera anteriore da 16 MP con tanto di flash LED e una batteria da 3000 mAh. Le colorazioni disponibili sono Anthracite e Cherry Red. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

La fotocamera posteriore da 13 MP supporta le modalità Auto Scene Detection, Super Pixel e Scatto Professionale. Inoltre, la fotocamera anteriore da 16 MP è dotata di tecnologia Big Pixel, Auto-HDR e di Soft Light Flash, con supporto alle modalità Live Portrait Blur, Face Beauty e tutti i Live Filters. I video possono essere registrati fino alla risoluzione FullHD ed è presente anche il Time Lapse. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n passando per il Bluetooth 4.2 e per la porta microUSB standard.

Per ulteriori dettagli in merito, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.