Wiko View Max disponibile in Italia: caratteristiche tecniche e prezzo

Wiko annuncia la disponibilità in Italia di View Max, un nuovo smartphone con display da 5,99 pollici con aspect ratio 18:9. Non manca anche una batteria da 4.000 mAh, che dovrebbe garantire oltre un giorno di autonomia.

A livello di caratteristiche tecniche, View Max offre un display IPS 2.5D widescreen da 5,99 pollici con aspect ratio 18:9, risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) e bordi più sottili rispetto a quelli a cui la società francese ci ha abituati. Troviamo poi un processore quad-core Mediatek MT6739WA operante alla frequenza massima di 1,3 GHz, affiancato da una GPU PowerVR GE8100, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB con MicroSD). Parlando di comparto fotografico, troviamo una fotocamera posteriore da 13MP con tecnologia PDAF (Photo Phase Detection Auto Focus), che rende più semplice la messa a fuoco di un soggetto e funzioni Instant Multi-frame e Blurless, che consentono di eliminare rumori e sfocature. La fotocamera frontale è da 8MP, con tanto di LED flash. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con personalizzazioni Wiko. Le dimensioni dello smartphone sono di 157,8 x 75,8 x 7,9 mm. Le colorazioni disponibili sono Gold e Anthracite.

Entrambe le fotocamere sono dotate di Auto-HDR e di un'apertura focale pari a f/2.0. Presente anche l'effetto Live Portrait Blur, che offre all'utente la possibilità di editare e personalizzare gli scatti. Non mancano anche la stabilizzazione video FHD e la funzione Time Lapse, che dovrebbero garantire riprese ferme e senza sfocature. Ovviamente troviamo anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n passando per il Bluetooth 4.2, per la porta microUSB standard e per il jack audio per le cuffie. Infine, è presente anche il Face Unlock, che stando a Wiko sblocca lo smartphone in meno di un secondo.

Wiko View Max è venduto in Italia al prezzo consigliato di 179,99 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale della società francese.