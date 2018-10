Wiko View2 Go: ecco la colorazione rossa in vista di Natale

Siamo arrivati in quel periodo dell'anno in cui si inizia a parlare di Natale. Presto spunteranno ogni dove alberi e addobbi natalizi, ma nel frattempo le aziende hanno già preparato le loro soluzioni per i regali. Tra queste troviamo Wiko, che ha appena annunciato la colorazione rossa di View2 Go.

View 2 Go monta un display Full Screen da 5,93 pollici con risoluzione HD+ e aspect ratio 19:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 430 operante alla frequenza massima di 1,4 GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12MP con sensore Sony IMX486, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android Oreo e non mancano l'interfaccia utente Custom-fit, il 4G LTE e il Face Unlock. Le colorazioni disponibili sono Anthracite, Deep Bleen, Cherry Red e Supernova. View 2 Go verrà venduto a partire dal prossimo mese di settembre a un prezzo consigliato di 159,99 euro.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale della società francese e alla nostra recensione di View2 Pro. Insomma, vetrine luccicanti, strade illuminate, maglioni e ora anche smartphone natalizi: tutto è pronto per la festa più attesa dell’anno e per l'ormai tradizionale corsa ai migliori regali. D'altronde, mancano solo due mesi all'arrivo di Babbo Natale.