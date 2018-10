Wiko View2 Plus, View2 Go e Harry2 sono ufficialmente disponibili in Italia

Dopo essere stati annunciato nel corso di IFA 2018, Wiko View2 Plus, View2 Go e Harry2 sono ora ufficialmente disponibili in Italia. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

View 2 Plus monta un display Full Screen da 5,93 pollici con risoluzione HD+ e aspect ratio 19:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 450 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12MP con sensore Sony IMX486, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android Oreo e non mancano l'interfaccia utente Custom-fit, il 4G LTE, il sensore di impronte digitali e il Face Unlock. Le colorazioni disponibili sono Anthracite, Gold e Supernova. View 2 Plus verrà venduto a partire dal prossimo mese di settembre a un prezzo consigliato di 249,99 euro.

View 2 Go monta un display Full Screen da 5,93 pollici con risoluzione HD+ e aspect ratio 19:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 430 operante alla frequenza massima di 1,4 GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12MP con sensore Sony IMX486, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android Oreo e non mancano l'interfaccia utente Custom-fit, il 4G LTE e il Face Unlock. Le colorazioni disponibili sono Anthracite, Deep Bleen, Cherry Red e Supernova. View 2 Go verrà venduto a partire dal prossimo mese di settembre a un prezzo consigliato di 159,99 euro.

Harry 2 monta un display WideScreen da 5,45 pollici con risoluzione HD+ e aspect ratio 18:9, un processore quad-core operante alla frequenza massima di 1,3 GHz, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 13MP con Auto Scene detection, una fotocamera anteriore da 5MP con Live Portrait Blur e una batteria da 2900 mAh. Il sistema operativo è Android Oreo e non mancano il Face Unlock, il 4G LTE e il Dual SIM. Le colorazioni disponibili sono Anthracite, Gold, Bleen e Cherry Red. Harry 2 verrà venduto a partire dal prossimo mese di settembre a un prezzo consigliato di 119,99 euro.

Per ulteriori informazioni relative agli smartphone di Wiko, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di View2 Pro. Per i dettagli legati alla disponibilità in negozio, invece, vi rimandiamo al sito ufficiale.