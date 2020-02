Wiko View4 e View4 Lite ufficiali: gli smartphone low cost dall'ampia batteria

La gamma di smartphone low cost di Wiko ha tirato fuori dal cilindro dei dispositivi particolarmente interessanti in passato, come potete leggere nella nostra recensione di Wiko View2 Go. Il focus di questa famiglia di dispositivi è sempre stato posto sulla batteria, ma quest'anno Wiko sembra essersi superata da questo punto di vista.

Infatti, nella giornata odierna sono stati annunciati ufficialmente i nuovi smartphone Wiko View4 e View4 Lite. Si tratta di due dispositivi che puntano molto sull'autonomia, come confermato dalla presenza di una batteria rispettivamente da 5000 e 4000 mAh. Questa non è però l'unico aspetto intrigante di questi dispositivi. Infatti, i prezzi sono fissati a 159,99 euro per quanto riguarda Wiko View4 e 129,99 euro per View4 Lite. La disponibilità parte già da oggi 19 febbraio 2020 per la variante "base", mentre quella Lite arriverà a fine marzo.

La scheda tecnica di Wiko View4 comprende un display IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), aspect ratio 20:9 e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek 6762D operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 13MP + 2MP (per la profondità di campo) + 5MP (grandangolare, 114 gradi), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5000 mAh. Il sistema operativo è Android 10 e non mancano il supporto a Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2. Presenti il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta microUSB standard.

Wiko View4 Lite condivide molte delle caratteristiche tecniche del "fratello maggiore", ma dispone di una batteria da 4000 mAh, di 2GB di RAM e di 32GB di memoria interna. La fotocamera anteriore scende inoltre a 5MP e presenta colorazioni diverse. Queste sono le principali differenze tra i due modelli. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Wiko.