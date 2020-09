Wiko View5 e View5 Pro ufficiali in Italia: prezzi e specifiche tecniche

Questo settembre 2020 è iniziato con una miriade di annunci in campo tecnologico e ne mancano ancora diversi importanti. D'altronde, si tratta di un anno "atipico" e dunque molte aziende hanno deciso di annunciare i propri dispositivi nei giorni dell'IFA, ma senza "legarsi" alla kermesse tedesca. Insomma, siamo dinanzi a un "boom di annunci".

Per questo motivo, tra mille conferenze, potrebbe esservi "sfuggito" il reveal della nuova gamma di dispositivi Wiko View 5. Non preoccupatevi: siamo qui per rimediare e analizzare quanto svelato in data odierna dalla società francese. In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come si può vedere sul sito ufficiale italiano di Wiko, i modelli in arrivo sono due: Wiko View5 e Wiko View5 Plus.

Come da tradizione, si tratta di prodotti che mirano alla fascia low cost, proprio come quelli che abbiamo recensito in passato su queste pagine. Partendo dal modello meno costoso, ovvero Wiko View5, che arriverà a settembre 2020 a un prezzo di circa 170 euro (disponibilità a partire da settembre 2020), la scheda tecnica include uno schermo IPS da 6,55 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un processore octa-core MediaTek 6762D A25 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, una GPU PowerVR GE8320, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 8MP + 5MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5000 mAh. Non mancano triplo slot (2 nanoSIM + 1 microSD), 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, jack audio da 3,5mm per le cuffie e Bluetooth 4.0. La porta è una microUSB standard.

Per quanto riguarda, invece, Wiko View5 Plus, quest'ultimo arriverà sul mercato a partire da settembre 2020 a un prezzo vicino ai 200 euro. Le principali divergenze tra i due modelli riguardano processore, RAM e memoria interna. Infatti, il modello Plus dispone, come potete vedere in questa pagina ufficiale, di un processore octa-core MediaTek MT6765 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (sempre espandibile tramite microSD fino a 256GB).