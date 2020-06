Wiko Y61 ufficiale in Italia: prezzo sotto i 90 euro e Android Go

Dopo aver annunciato la gamma View4 a inizio 2020, Wiko estrae dal cilindro un altro smartphone low cost. Tuttavia, questa volta il prezzo è ancora più basso rispetto a View4 (159,99 euro) e View4 Lite (129,99 euro), dato che il nuovo Wiko Y61 costa 89,99 euro in Italia.

Per quanto riguarda invece la scheda tecnica del dispositivo dell'azienda francese, troviamo uno schermo IPS da 5,99 pollici con risoluzione 960 x 480 pixel, un processore quad-core MediaTek 6761WE operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 1GB di RAM, 16GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 256GB), una singola fotocamera posteriore da 8MP (accompagnata dal flash), una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 3000 mAh. Presenti jack audio da 3,5 mm per le cuffie e Bluetooth 4.2. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 161,3 x 78,14 x 9 mm, per un peso di 190 grammi.

Le colorazioni disponibili saranno quelle Deep Green, Deep Grey e Gold (potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia). L'effettiva disponibilità dello smartphone è prevista a partire da luglio 2020 e nel prezzo di vendita sono compresi un vetro temperato e una cover. Il sistema operativo è Android 10 nella sua Go Edition, ovvero una versione ottimizzata per i dispositivi di fascia bassa, che utilizza delle versioni "Lite" delle varie app per far girare fluidamente lo smartphone e rimuove tutto ciò che non è essenziale (come le animazioni).



