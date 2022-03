Will Smith non è stato nemmeno originale: ecco uno dei primi pugni in diretta della storia

Ciò che è successo alla Notte degli Oscar non è passato sicuramente inosservato, al punto che la curiosità di informarsi, il giorno dopo, circa i vincitori delle statuette è stata totalmente sopraffatta dalla voglia di vedere quel fatidico schiaffo in diretta.

Tuttavia, quella di Will Smith, tra i tanti aggettivi che si possono associare al suo gesto, non è stata sicuramente una trovata originale. Ebbene sì, già in passato qualcuno ha risposto con la violenza a sfottò (o semplici opinioni) verbali.

Ecco una clip di uno dei primi pugni in diretta TV ed ha, ironicamente, una forte somiglianza con il disguido fra Will Smith e Chris Rock, agli Oscar.

Desmond Leslie fu un pilota, regista, scrittore e musicista britannico. Durante la sua vita ha servito come pilota Spitfire nella RAF, durante la Seconda guerra mondiale. È diventato uno dei primi pionieri della musica elettronica e ha co-scritto uno dei primi libri sugli UFO, Flying Saucers Have Landed. Invece, Bernard Levin fu un giornalista e autore inglese, descritto dal Times come "il giornalista più famoso del suo tempo".

Sono questi i protagonisti della nostra vicenda. Siamo nel 1963 e nella celebre trasmissione televisiva satirica, That Was The Week That Was, Desmond Leslie ha così detto al giornalista: "Un minuto Mr. Levin prima di iniziare, non ci vorrà davvero un minuto", così l’ex aviatore si avvicina al giornalista per poi tirargli un pugno in diretta!

Leslie era infastidito della recensione di Levin su uno spettacolo in cui aveva partecipato sua moglie, Agnes Bernelle, guarda caso…