William Shakespeare è il primo uomo a vaccinarsi contro il coronavirus

"Com'è possibile?" starete pensando in questo momento. È tutto vero: un uomo chiamato William Shakespeare si è vaccinato in Gran Bretagna contro il coronavirus. No, non si tratta ovviamente del famoso drammaturgo, ma sicuramente un nome che sarà ricordato (un'altra volta) a lungo: è, infatti, il primo uomo a vaccinarsi contro il virus.

"D'ora in poi potrebbe fare la differenza per le nostre vite, no?" afferma Shakespeare, con la veneranda e saggia età di 81 anni, sorridendo poco dopo essere stato vaccinato all'ospedale universitario di Coventry, nell'Inghilterra centrale. Il nome è stato fin da subito notato dal Servizio Sanitario Nazionale, poiché offre un po' di leggerezza in un momento così importante.

Ovviamente, il mondo del web è andato in brodo di giuggiole per la notizia, che sta praticamente rimbalzando ovunque. Insomma, a parte l'ironia dell'evento, si tratta di qualcosa di molto importante, poiché finalmente la luce alla fine del tunnel non sembra più essere una mera illusione, ma un vero e solido appiglio che raggiungeremo tutti, pian piano.

Il segretario alla sanità britannico, Matt Hancock, sembrava essere visibilmente commosso mentre lodava Shakespeare, insieme a tutti gli altri cittadini in fila per essere vaccinati. Più di 60.000 persone sono morte nel Regno Unito a causa della pandemia; lo stesso numero che abbiamo avuto nel nostro Bel Paese.

Proprio ieri, invece, è stata vaccinata la prima persona al mondo contro il coronavirus, una donna di 90 anni.